Başkan Tok'tan vefa buluşması

Derebahçe Sosyal Tesislerinde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirilen vefa buluşmasında İlkadım Belediyesinde görev yapmış ve 2009-2014 yılları arasında başka kurumlara nakil edilmiş 412 işçi ve ailesi bir araya geldi. 2004-2009 dönemi İlkadım Belediye Başkanlığı döneminde birlikte görev yaptığı belediye işçileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğu ifade eden Başkan Erdoğan Tok, işçi ve aileleri ile yakından ilgilendi.

"İlkadım büyük bir aile"

İlkadım Belediyesi bünyesinde birlikte görev yaparak İlkadım'a birlikte hizmet ettiklerini belirten Başkan Erdoğan Tok, “Biz İlkadımlı hemşehrilerimiz ve çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Önceki dönem belediye başkanlığım döneminde bu dönemde de çalışanlarımızla el ele omuz omuza İlkadım'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 2004-2009 yılları arasında birlikte görev yaptığımız ve 2009-2014 yılları arasında başka kurumlara nakil edilmiş işçi kardeşlerimiz ve aileleri ile bir arada güzel bir vefa buluşmasına birlikte imza attık” diye konuştu.

“Dev projeleri birlikte başardık”

Hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlar halkımızda büyük yankı uyandırdı diyen Tok, “Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve eğitim alanlarında öne çıkan birçok hizmetlerimiz var. Yine ilçemizin modern gelişimiyle birlikte toplumun sosyal huzuru ve refahını artıracak dev yatırımlarımız, İlkadım ilçemizin geçmişten bugüne bakıldığında tarihinin en büyük projeleri arasında yer alıyor. Söz verdiklerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye Yeni Hizmet Binası, Karadeniz'in en büyük Camii ve Külliyesi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Türkiye'nin en büyük gençlik Merkezi İlkadım Gençlik Merkezi, Derbahçe Sosyal Tesisleri, 62 çocuk parkı, 12 halı saha ve daha birçok hizmet. Bunların yanı sıra Derebahçe Mahallemizde Mert Irmağı kenarında bulunan yürüyüş yolunu yeniden düzenleyerek içinde engellilerimizin engelsiz bir şekilde kullanabileceği bir kafe, dinlenme alanları, özel bisiklet yolu ve yeşil alanların olacağı mükemmel bir yürüyüş yolu haline getiriyoruz. İlkadım Belediyesi olarak bu tür mekanlara ihtiyacımız vardı bizlerde geliştirdiğimiz projeleri halkımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte başardığımız tüm projelerimiz İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.