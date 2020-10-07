Başkan Topaloğlu öğrencileri yine unutmadı

Dünyayı saran Covid-19 virüsü nedeniyle, bayramları evlerinde kutlamak zorunda kalan öğrencileri unutmayan 19 Mayıs Belediyesi, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun talimatıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla 5-6-7-8. Sınıfların katılabileceği “Cumhuriyeti Nasıl Kurduk” temalı resim yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlediği yarışmalarla dereceye giren öğrencilere bisiklet ve tablet hediye eden ayrıca katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler gönderen 19 Mayıs Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenleyeceği yarışmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kuracağı komisyona havale edilecek olan resimler arasından dereceye girecek birinci, ikinci ve üçüncüye tablet ödülü verecek. İlçede ikametgâh eden ve öğrenim gören öğrenciler, isim-soy isim-okul ve sınıf yazarak, A3 boyunda istedikleri boya çeşidi ve boyama etkinliğini seçerek hazırladıkları resimlerini 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar 0549 305 55 01 numaralı whatsapp hattına göndererek yarışmaya katılabilir. Resimlerin asılları ise İlçe Milli Eğitimde kurulacak olan komisyona teslim edilecek.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Dünyayı saran Kovid-19 virüsü her ne kadar hayatımızı olumsuz etkilemiş olsa da, her ne kadar öğrencilerimizi okullarından uzak bırakmış olsa da bizler öğrencilerimizi yalnız bırakmayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ‘İstiklal Marşımızın 10 Kıtasını Ezbere Okuma Yarışması'nda olduğu gibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ‘Genç Bakış Kovid-19 ve Pandemi Sonrası Dünya Düzeni' kompozisyon yarışmasında olduğu gibi, uzaktan eğitime sağladığımız 300 tablet gibi, okul öncesi ve birinci sınıflarımıza ulaştırdığımız kırtasiye seti gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da öğrencilerimizi unutmuyoruz ve ‘Cumhuriyeti Nasıl Kurduk' temalı resim yarışmasıyla birlikte kıymetli öğrencilerimize çeşitli hediyeler ulaştırmak istiyoruz. Eğitime verdiğimiz desteği sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.