İhlas Haber Ajansı

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Başkan Topaloğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet

SAMSUN (İHA) – İlçede birçok ziyaret gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Aralık’ta Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge davet etti.

SAMSUN (İHA) – İlçede birçok ziyaret gerçekleştiren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yapacağı mitinge davet etti.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Topaloğlu, “10 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan toplu açılış törenine muhtarlarımız nezdinde tüm hemşehrilerimizi bu coşkuya davet ediyorum” dedi.


Bu ziyaretin ardından Başkan Topaloğlu, 19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti.

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