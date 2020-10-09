Başkan Topaloğlu'ndan öğrencilere ‘okula hoş geldin' hediyesi

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, pandemi süresince okullarından uzak kalan ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına kavuşan, okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine, 'okula hoş geldiniz' hediyesi olarak kırtasiye seti, dezenfektan ve maske içeren çantalar hediye etti.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile birlikte Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda öğrencilerle buluşan Başkan Topaloğlu, "Okullarından uzak kalan ve yeni eğitim öğretim yılında geç de olsa yüz yüze eğitime başlayan yavrularımızı yalnız bırakmıyoruz. İlk kez okul sıraları ile tanışacak, geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımıza özenle hazırladığımız çantaları ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve Türkiye'nin geleceğinde hayırlı ve güzel görevlerde bulunmaları adına belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.