Başkan Uyanık, hakem hatalarına ateş püskürdü

Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Genel Menajer Mustafa Aztopal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda ilk olarak Genel Menajer Mustafa Aztopal, sezon başından bu yana kırmızı-beyazlılar aleyhine yapılan hakem hatalarını basın mensuplarına sinevizyon ekranında gösterdi. Sinevizyon eşliğinde hakem hatalarını gösteren Mustafa Aztopal, "Bizim genel tutum ile ilgili sıkıntımız var. Bu hakem hatalarının yüzde 80'i Samsunspor aleyhine oluyorsa burada genel bir tutum var. Burada isim göstermekten ziyade olguya parmak basmak için bunu gündeme getirmek durumunda kaldık. Genel olarak penaltı sayılarına baktığınız zaman rakiplerimizle olan aradaki fark ortaya çıkar. Şampiyonluğa oynayan Samsunspor şu ana kadar 2 penaltı atıyorsa ‘genel tutum ile ilgili bir sıkıntı var' demektir. Amed Sportif Faaliyetleri maçından sonra bize haksızlık yapıldığını fark ettiğimiz zaman MHK'ye başvurduğumuzda o müsabakanın hakemi 6 hafta görev almadı. Ferhan Kestanlıoğlu da Kastamonuspor maçından sonra maç yönetemedi. Ondan sonraki süreci bilemiyorum. Bazı maçlarda bazı hakemler psikolojik olarak etkilenebilirler. Taraftardan etkilenir, futbolculardan etkilenir, camiadan etkilenebilir fakat etkileniyorlarsa bile hepsi aleyhimize etkileniyor" şeklinde konuştu.

Başkan Uyanık: "Hakem hatalarından 8-10 puan kaybettik"

Hakem hatalarından dolayı 8-10 puan kaybettiklerini belirten Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, "Bizim takımımız 'her şeyin en iyisini oynadı, futbolcularımız en üst düzeydeydi, hocamız en doğru kararları verdi. Başkan en iyi kadroyu kurdu ve hocalarını en iyi zamanda aldı veya değiştirdi' demek veya dedirtmek için yapmıyoruz. Bir sezon boyunca şampiyonluğu kovalayan bir futbol şehrinin lehine yapılan hataların bu kadar az olduğu, aleyhine yapılan hataların bu kadar çok olduğu yerde ben açıkçası iyi niyetin olduğunu düşünmüyorum. Bugün bunu yapmamın sebebi birileriyle ilgili önlem alıp da hataları şimdiden önünü kesmek adına değil. Biz bunu yaptığımızda hataların önüne geçemedik. Sezon bitiyor, maalesef biz 4 puan geriye düştük. Takımımızın eksikliklerine rağmen hakem hatalarından dolayı 8-10 puan haksız yere puan kaybettik. Bunun iyi niyetle olması mümkün değil. Bir takımın sezon boyunca 2 tane penaltı kullanması, aleyhine çok sayıda penaltı verilmesi, bu kadar hakem hatası olması, bunların iyi niyetli olması mümkün değil" diye konuştu.

"Türk futbolu eskisi kadar nötr, temiz yönetildiğine inanmıyorum"

Hakem hatalarının sürekli kendilerine yapılmasının iyi niyetli olmadığının altını çizen Uyanık, "Önümüzde 4 maç ve Play-Off'lar var. Keçiörengücü maçından sonra bizim elimizdeki kozu kaybettiğimizi ve Keçiörengücü maçına kadar bizim kontrolümüzde olmayan aleyhimize işleyen mekanizmanın o maçla birlikte ve o maçtan sonra aynı hızla bizi tekrar öğütmeye devam edeceğini hissettiğim için üzüntüm ortaya çıktı. Dolayısıyla bütün bunları da yegane yandaşımız, yoldaşımız ve arkamızdaki güç olan, Samsunspor'un sahibi olan sevdalılarla bunu paylaşmak için yapıyorum. Bu mekanizmanın tam olarak ne olduğunu bilemiyorum. Birden fazla şey de olabilir. Derdim bu mekanizmanın arkasında kim olduğunu konuşmak değil. Türk futbolunun son dönemde içine girdiği, içinde bulunduğu şartlar malumunuz. Türk futbolu eskisi kadar nötr, temiz yönetildiğine inanmıyorum. Türk futbolunun içerisindeki unsurların merkez otoritenin dışında da birtakım yanlışlar yapabileceği bir gerçeği var. Şu aşamada çok müspet deliller olmadan herhangi bir fikir sahibi olmak ve ‘şudur' veya ‘budur' bizim arkamızda dememiz mümkün değil. Sadece klasik Samsunspor'un bu durumundan kim karlı çıkıyor, kim karlı çıktı sorusuna cevap verdiğimiz zaman kısmen bir şeylerin cevabını bulabiliriz ama bu da çok net değil. Bu hakem hatalarının sürekli bizim aleyhimize yapılmasının iyi niyetli olduğuna, tesadüf olduğuna inanmıyorum. Hakemler kötü olabilir, alt lig hakemleri maçımıza gelebilir ama kötü hakem iki tarafa da hata yapar. Sürekli tek tarafa hata olduğu zaman bu hakemin kötülüğünden veya kalitesizliğinden kaynaklandığını düşünmüyorum. Federasyonlara resmi yazışmalarla şikayetlerde bulunduk ama bir değişiklik olmayınca kendi adıma ‘bundan bir şey olmaz' oluştu. Bu hafta da bu maçtan sonra bir şeyler gönderildi. Bakacağız bu hakemlerle ilgili ne tür yaptırımlar olacak. Ben de merak ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Play-Off maçlarına inşallah üst klasman hakemler atarlar"

Eyyam yapmayacaklarını ve dik duracaklarını belirten Uyanık, şunları söyledi:

"Bizim buraya gelmemizden, bu Samsun'daki kalkışmadan veya bugüne kadarki kurulu düzenin değişmesinden rahatsız olan birileri de olabilir. Çünkü Samsunspor bugün Türk futbolunda gelecek ile ilgili de gerçekleri söyleyebilen yöneticileri olan bir kulüp. Biz doğru bildiğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Üst liglere yükseldikçe doğruları savunacağız. Eyyam yapmayacağız, dik duracağız. Türk futbolunun içerisindeki bu inanılmaz kötü durumu çok doğalmış gibi kabul edip, onu bu duruma getirenlere methiyeler düzmeyeceğiz. Dolayısıyla birilerinin bizi sevmemesi için çok sebep var. Ama o birilerinin isteği ile bu işler böyle olacaksa, zaten geçmişteki şanlı Samsunspor üretmemiştik. Eyyam ile veya yancılıkla bu işleri yapmamıştık ki şimdi yancılık ve eyyamla başarı arayalım. Koskoca Samsunspor'da olsak sonuçta biz 2. ligdeyiz. Gözden ve gönülden ırak. Birileri bizimle bir şekilde uğraşabiliyorlar. Basın mensubundan yöneticisine kadar hakem konuşmaktan utanıyoruz. Ama ortada da bir gerçek var. MHK, Play-Off maçlarına inşallah üst klasman hakemler atarlar."

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan başkan İsmail Uyanık, antrenör değişikliğinin şu anda gündemlerinde olmadığını ve tesisleşme konusunda da çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.