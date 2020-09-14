Başkan Yıldırım: “Gerçek Samsunspor 5-6. haftadan sonra hazır olacaktır”

haftadan sonra hazır olacağını söyledi.

Lige Altay deplasmanında aldığı 1 puanla başlayan şampiyonluk adaylarından Samsunspor, gösterdiği performans ile bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Golsüz biten maçın ardından 1 gün sonra kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Samsunspor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 2. Lig'den yükseldikleri ve uzun bir süre maç oynamadıkları için ligin en hazırlıksız takımı olduklarına değinerek, taraftarlar sabır isteyip sözünü tutacağının müjdesini verdi.

“Laf olsun diye transfer yapmayacağız”

Sokağa atacak paralarının olmadığının altını çizen Yüksel Yıldırım, “Laf olsun diye transfer yapmayacağız. Lig yeni başladı. Taraftarın her zaman transfer istemesi normal. Biz de benzer şeyleri görüyoruz. Ama maddi durumumuzu bilmeden istiyorlar. Şu anda tüm Samsun şehri beni bu işte yalnız bıraktı. Gelir sıfır! Benden de ancak bu kadar! Sokağa atacak paramız yok. Biz gerekli yerlere inandığımız ve sisteme uyacak oyunculara bakıyoruz ama bu futbolcuları uygun fiyatlarda bulursak tabii ki almak istiyoruz. Kadro zaten çok şişmiş durumda. O nedenle dikkatli hareket edeceğiz ve aceleye gerek yok. Daha vaktimiz var” dedi.

“Sabırla bekleyin, sözümü tutacağım”

Sezon sonu şampiyonluk parolası ile yola çıkan Yıldırım ayrıca şunları söyledi:

“Maalesef 6 aydır maç oynamadık. En hazırlıksız takım bizdik. Sadece 2 hazırlık maçı ile lige başladık. Gerçek Samsunspor ancak 5. veya haftadan itibaren hazır olacaktır. Yeni oyuncular daha takımı tanımıyor. Alışma dönemi. Lütfen sabırla bekleyip görelim. Sözümü tutacağım.”