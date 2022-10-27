Başkan Yılmaz: “Çarşamba'da STK dayanışması devam edecek”

Çarşamba Mali Müşavirler Temsilciliği Üyeleri Mali Müşavirler Atanur Topçu, Selda Yüksel, İlknur Çakır ve Abdullah Göz, Çarşamba Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş, Bakırcılar Odası Başkanı İsmail Çelik, Demirciler Odası Başkanı Kerim Çakır, Şoförler Odası Başkanı Musa Bala ve önceki dönem Bakırcılar Odası Başkanı İsa Acar, yeniden Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kazım Yılmaz'a ayrı ayrı hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde konuklar, Başkan Yılmaz ve meclis üyelerine tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

“Çarşamba'da STK dayanışması devam edecek”

Oda başkanlarını ağırlayan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Çarşambamızdaki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızla her zaman olduğu gibi ortak paydada buluşmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Çarşamba'nın gelişimine katkı sunmak için tek başımıza değil hep birlikte ve ortak akılla hareket edeceğiz” diye konuştu.

Çarşamba'nın güncel konularının da görüşüldüğü tebrik ziyaretlerinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin ve Mehmet Çalışkan ile Genel Sekreter Sercan Yaşar da hazır bulundu.