Başkan Yılmaz: “Çarşamba'ya değer katmaya devam edeceğiz”

Tebrik ziyaretlerini kabul eden Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, “Çarşamba'ya değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Çarşamba Genç İş Adamları Derneği (ÇARGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gençtomurcuk ve dernek yönetimi, geçen hafta sonu gerçekleştirilen borsa organ seçimlerinde dördüncü dönem için başkan seçilen ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz'a tebrik ziyaretinde bulundu. Dernek adına Yılmaz ve meclis üyelerini kutlayan Gençtomurcuk, yeni dönemde başarılar diledi.

“Çarşamba'ya değer katmaya devam edeceğiz”

Çarşamba ve borsa üyeleri için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bugüne kadar Çarşambamıza değer katmak ve üyelerimize yüksek memnuniyetle hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürdük. Yeni dönemimizde üyelerimiz için çalışmaya ve Çarşamba'ya değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, ÇARGİAD Başkanı Kazım Gençtomurcuk ve dernek üyelerinin tebriklerini kabul ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çarşambalı iş insanlarının yer aldığı ve ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının da değerlendirildiği ziyarette ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren de hazır bulundu.