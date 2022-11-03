Başkan Yılmaz: “Mahallelerimiz muhtarlarımıza emanet”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, mahallelerin, çok önemli bir sorumluluk ifa eden muhtarlara emanet olduğunu belirterek, “Muhtarlık müessesi yerel demokrasimizin ilk halkalarındandır" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin mahalle muhtarları ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve yeni meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çarşamba Orta Mahalle Muhtarı Fatih Parladı, Yeşilırmak Muhtarı Hüsnü Kuşak, Sarıçalı Muhtarı Mehmet Özcan, Helvacalı Muhtarı Mehmet Bediz, Sungurlu Muhtarı Mustafa Yarar, Hasabahçe Muhtarı Metin Kocaman ve Kirazlık Çay Muhtarı Arslan Genç, ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Muhtarların talep, görüş ve önerilerini de dinleyen Başkan Yılmaz, “Muhtarlık müessesi yerel demokrasimizin ilk halkalarındandır. Çarşambalı muhtarlarımız mahallelerinde bizlerin gözü, kulağı olmaya devam etmektedir. Çarşambalı hemşehrilerimizin istek ve sorunlarını ilk aktardığı kişiler muhtarlarımızdır. Değerli muhtarlarımız, belediyeler başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla her adımında istişare içerisinde oldukları önemli bir görev icra etmektedirler. Mahallelerimiz ve ilçemiz, çok önemli bir sorumluluk ifa eden muhtarlarımıza emanettir. İlçemize ve mahallelerimize hizmet yolunda her birinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Tebrik ziyaretinde ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin ve Hüseyin Işık ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da hazır bulundu.