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Başkan Yüksel Yıldırım'dan Lukaku tepkisi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor A.

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, bir taraftarın sosyal medyadan, “Lukaku'yu getir zevk için Nadir'in yedeği yaparsın” paylaşımına sinirlenerek tepki gösterdi.


Bu sezon TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Zaman zaman taraftarların sorularına cevap veren Yıldırım, bu sefer bir taraftarın paylaşımına sinirlenerek, açıklamada bulundu.


Inter'in golcü oyuncusu Belçikalı Romelu Lukaku hakkında kendisine gelen bir iletiyi paylaşan Başkan Yıldırım, taraftarın, “Lukaku'yu getir, zevk için Nadir Çiftçi'nin yedeği yaparsın. Ama sen bilirsin başkan” mesajını paylaşarak, şunları söyledi:



“Biraz ciddi olun lütfen arkadaşlar. Beni yormaya başladınız bu gereksiz, aptalca mesajlarınızla. Gidin başkaları ile uğraşsanıza. Bu ne terbiyesizlik. Artık sizleri ciddiye almıyorum, cevap da yazmıyorum. Diyalog yok, monolog var! Sözün bittiği yer! Samsun'da kalite bu kadarmış.”

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