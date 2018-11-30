Başkan Zihni Şahin: “Elimizi taşın altına koyduk”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "İlimizde sanayinin gelişmesi, üretimin artması için elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(STSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) yatırımları bulunan bir grup iş adamı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i kahvaltıda ağırladı. Murzioğlu ile iş adamlarının yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Zihni Şahin, yaptığı konuşmada, "Coğrafi ve jeolojik imkanlarıyla Samsun, gelişmiş bir sanayiye, sürekli artan bir üretime sahip olmak zorundadır. Samsun'da, özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmesi, ilin her bölgesinde üretimin artması için elimizi taşın altına koyduk. Daima yatırımcının, müteşebbisin, esnafın yanında olduk. Bizim asli görevimiz sizlerin işlerini kolaylaştırmak, üretmenin önünü açmaktır. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla yanında olduğumuz esnafımıza, iş adamımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafımızın, sizlerin hizmetkârı olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.