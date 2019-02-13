Başkan Zihni Şahin: “Herkesin başkanı olacağım”

Şahin, "Benim için önemli olan insanların sevgisini kazanmak. Herkesin başkanı olacağım" dedi.

Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Özil ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kahvaltı programında Yeni Mahalle sakinleriyle buluştu. Seçim İrtibat Bürosundaki kahvaltı sonrası bir konuşma yapan Başkan Şahin, "Her yerde söylüyorum; taşın altına bedenimizi koyduk. Samsun halkı tarafından büyük bir sevgi ve saygınlık kazandık. Benim için en önemli kazanım insanların sevgisini kazanmak. Bütün hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Biz Atakum'da Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik fakat bütün partilerden destek geldi. Seçildikten sonra herkesin başkanı olacağız. Herkesi kucaklayacağız. Biz bundan sonra Atakum olarak büyük bir aileyiz anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Ortak akılla toplumun her kesiminin görüşünü alarak, onların tavsiyeleri alarak Atakum'un problemlerini bir bir çözeceğiz" diye konuştu.

Samsun'da gerek AK Parti teşkilatları gerekse belediye başkanlarıyla güzel bir diyalog kurduklarına dikkati çeken Zihni Şahin, "Problem yaşayan belediye başkanlarıma hep bir problem yaşadığınızda direkt beni arayacaksınız demişimdir. Sivil toplum kuruluşları, oda başkanlarımız ve esnaf odalarımız ile de güzel bir abi-kardeş ilişkisi kurduk. Samsun'da güzel bir birliktelik oldu. Bütün sorunlara el attık. Nerede bir problem varsa onu çözmek için elimizden ne geliyorsa bütün çabamızı sarf ettik. Gece gündüz demeden çalıştık" şeklinde konuştu.

Başkan Sihni Şahin ve beraberindekiler, kahvaltı sonrasında ise Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Başkan Şahin, esnafa 'hayırlı işler' dilerken 31 Mart seçimleri için de destek istedi.

Başkan Zihni Şahin, Pir Sultan Abdal Derneğini ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş tarafından karşılanan Başkan Zihni Şahin, "Her kesimden insanımızı kucaklayan, sevgi ve muhabbet gösteren bir anlayıştan geliyoruz. Alevi kardeşlerimizin ortaya koydukları kültür, Anadolu sosyal hayatı ve kültürü içerisinde yeri tartışılmayan önemdedir. Allah korusun, Türkiye'ye bir şey olduğunda bizimle birlikte bütün mazlumlar, İslam dünyası, Türk dünyası ümitlerini de kaybedeceklerdir. Bizim her zaman bir ve beraber olma zorunluluğumuz vardır. İnşallah Allah milletimize ve devletimize zeval vermez ve birlikteliğimiz daim olur" ifadelerini kullandı.