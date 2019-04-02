Başkan Zihni Şahin, ilçe turunda

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, çalışma temposuna ara vermeden ilçelerde yapımı devam eden çalışma ve projeleri incelemek için yola koyuldu. Bafra ve Alaçam ilçelerini ziyaret eden Zihni Şahin, "Samsunlulara hizmet yarışı bundan sonra da hız kesmeden sürecek" dedi.

Geyikkoşan sahilleri yaza hazır

Başkan Zihni Şahin ilk olarak, Alaçam İlçesi'ne giderek Geyikkoşan mevkisinde sahil şeridi ve sosyal tesis düzenlemelerini inceledi. Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Başkanı Hadi Uyar ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam'ın da katıldığı inceleme gezisini, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan içinde spor tesisleri, park, piknik alanları ve restoran bulunan Geyikkoşan Sahili Projesi'ni yerinde inceledik. Sezonun açılmasıyla vatandaşımızın kullanımına açılacak olan projenin ilçemize ve Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Hamit Kılıç'ı kutladı, inceleme yaptı

Alaçam ziyaretinin ardından Bafra'ya geçen Zihni Şahin, ilk olarak Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti ve yerel seçimlerdeki başarısından dolayı kutladı. Başkan Zihni Şahin, daha sonra Başkan Hamit Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam, Bafra Belediyesi daire amirleri ile birlikte Gençlik Caddesi, Yaşar Doğu ve Alaçam Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan aydınlatma ve baskı beton kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Samsunlulara hizmet yarışı sürecek

Bafra'nın yapılan yeni düzenlemelerle artık geceleri ışıl ışıl parladığını söyleyen Zihni Şahin, "Tüm yapılan çalışmaların ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnanıyorum ki eksik olanlar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Mustafa Demir Bey tarafından tamamlanacaktır. Seçim yoğunluğu nedeniyle yapamadığımız ziyaretleri yapma imkanı bulduk. Sürekli takip ettiğim çalışmaları yerinde inceleme mutluluğunu yaşadım. İnanıyorum ki başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 17 ilçede seçilen tüm belediye başkanlarımız, Samsun ve Samsunlular için hizmette hız kesmeyecektir. Her şey Samsun'umuz için, Samsunlular için" şeklinde konuştu.