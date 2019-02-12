Başkan Zihni Şahin: “Kimsesizlerin kimsesi olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız" dedi.

Beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Aysel ile Fahrettin Öztürk'ün evine konuk olan Başkan Zihni Şahin, "Partimizin Atakum Kadın Kolları tarafından organize edilen programlarda değerli Atakumlularla bir araya geliyoruz. Evlerini bizlere açarak kutsal aile sıcaklığını hissettiren Atakumlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Atakum'da her gönüle dokunmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Zihni Şahin, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünü de ziyaret etti. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile bir süre görüşen Zihni Şahin, daha sonra personel ile bir araya geldi. İşçilere kısa bir konuşma yapan Zihni Şahin, sözlerine, "Kamu hizmeti yapan herkes bizim başımızın tacıdır. Tüm işçi kardeşlerimize kazasız belasız günlerde çalışma diliyorum" diyerek başladı.

“Halkı için mücadele eden başkan”

Karayolları çalışanlarına Atakum ile ilgili projelerini anlatan Başkan Şahin, "Bildiğiniz üzere yola çıktığımız günden bu yana 'Gönülden Gönüle Belediyecilik' diyoruz. Halkına dokunmayan, halkıyla dertlenmeyen, halkıyla bir araya gelmeyen hiç bir belediye başkanı başarılı olamaz. Halkı için mücadele vermeyen, başkanlık makamını hizmet için meşgul etmeyen bir başkan, sadece kendisini kandırır. Bugüne kadar bu ilke doğrultusunda siyasi yaşamını sürdüren bendeniz, bundan sonra da halkımla birlikte olmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

“Sosyal belediyecilik yaygınlaşacak”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklaman Yerel Seçimler AK Parti Manifestosu'ndaki 'sosyal belediyecilik' maddesini hatırlatan Zihni Şahin, "Sosyal belediyecilik anlayışımızı çocuklarımızdan yaşlılarımızı, mağdurundan mazlumuna, kadınlarımızdan engellilerimize, gençlerimize kadar her kesime hizmet verecek şekilde genişletip yaygınlaştıracağız. Kadınlarımıza, gençlerimize, engelli ve yaşlılarımıza yönelik merkezler oluşturacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çok daha güzel bir Atakum inşa edeceğiz. Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi olacağız" ifadelerini kullandı.