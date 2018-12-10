İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Zihni Şahin, özel harekatta

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesini ziyaret etti.

Polislerle öğle yemeğini karavanadan yiyen Başkan Zihni Şahin, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.



Polislerle karavana yemeği


Başkan Zihni Şahin, bugün öğle saatlerinde Özel Harekat Şubesini ziyaret etti. Özel Harekat Şube Müdürü Murat Özuğur'un karşıladığı Başkan Zihni Şahin daha sonra yemekhaneye geçerek polislerle birlikte karavanadan öğle yemeği yedi. Başkan Şahin, yemek sonrası özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti. Samsun'da polis teşkilatının çok başarılı çalışmalara imza atarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini söyleyen Zihni Şahin, "Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarından ama en önemlisi halkından alan Türk polisi, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Samsun'da halkının hizmetinde. Halkımızın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren polislerimiz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor. Görevleri başındaki tüm polislerimize de sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.