Başkan Zihni Şahin, özel harekatta

Polislerle öğle yemeğini karavanadan yiyen Başkan Zihni Şahin, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Polislerle karavana yemeği

Başkan Zihni Şahin, bugün öğle saatlerinde Özel Harekat Şubesini ziyaret etti. Özel Harekat Şube Müdürü Murat Özuğur'un karşıladığı Başkan Zihni Şahin daha sonra yemekhaneye geçerek polislerle birlikte karavanadan öğle yemeği yedi. Başkan Şahin, yemek sonrası özel harekat polisleriyle bir süre sohbet etti. Samsun'da polis teşkilatının çok başarılı çalışmalara imza atarak vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiğini söyleyen Zihni Şahin, "Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarından ama en önemlisi halkından alan Türk polisi, ülkemizin her yerinde olduğu gibi Samsun'da halkının hizmetinde. Halkımızın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren polislerimiz için ne kadar teşekkür etsek azdır. Görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyor. Görevleri başındaki tüm polislerimize de sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.