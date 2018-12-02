Başkan Zihni Şahin: "Utanılacak sayfamız yok"

Samsun'da düzenlenen 12. Balkan Tarihi Kongresi'ne katılanlara hitap eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bugün tarihe baktığımızda utanılacak hiçbir sayfamız yoktur" dedi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Balkan Tarihi Kongresi'ne katılanları, etkinliğin ilk gününün sonunda ağırladı. Başkan Zihni Şahin, Samsun Mübadele Derneği ile Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği 12'nci Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi'ne katılanlarla bir araya geldi. Sevgi Kafe'de düzenlenen yemekte konuşan Başkan Şahin, önemli mesajlar da vererek, "Türk milleti tarihte var olduğundan bugüne hep sıkıntı yaşamıştır. Ama şu bir gerçektir ki Türk milleti hiçbir zaman gittiği hiçbir yerde insanları sömürmemiş, ötekileştirmemiş, insanların kimlikleri ile uğraşmamış, asimile etmemiştir. Bugün gerçekten tarihe baktığımızda utanılacak bir sayfamız yoktur. Böyle bir milletin mensubu olmaktan dolayı bahtiyarız, onurluyuz. Toplumlar çok güçlü olabilirler ama geriye baktığımızda tarihin her şeyi yazdığını göreceğiz. Bugün insanlığa her türlü zulmü gören, ABD başta olmak üzere tüm emperyalistleri de tarih bir gün yazacak ama bu ülkeler hiçbir zaman iyi olarak anılmayacaklardır. Bizim tarihimizde ise tam tersi olmuştur. Ne Selçuklularda, ne Osmanlılarda hiç kimse sömürülmemiştir. Bizlere bıraktıkları güzel mirastır bu. Sadece Türkiye'deki Türkler değil, dışarıdaki Türkler ile ve akraba toplulukları ile ne kadar dayanışma içerisinde olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o kadar çok varlığımızı devam ettiririz. Hangi görüşten, partiden olursak olalım mesele ülkemiz olunca gerisinin teferruat olacağına inanmalıyız. Bunun örneklerini hep verdik. Dün Rumeli'den, Balkanlar'dan buralara geldik ama daha gidecek yerimiz yok. Bunu hepimiz biliyoruz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti varlığını sonsuza kadar hür ve bağımsız şekilde sürdürecek. Bunun için dua ediyorum" dedi.