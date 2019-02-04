Başkan Zihni Şahin'den Atakum'da ziyaret turu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum'da kamu kurumu yöneticilerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Şahin, "Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, ilçede bulunan kamu kurumlarını ziyaret etti. Kurum yöneticileriyle ilçenin geleceği hakkında görüş alış verişinde bulunan Başkan Şahin, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve MHP İlçe Başkanı Ahmet Hatinoğlu ile birlikte ilk olarak Kaymakam Namık Kemal Nazlı'yı ziyaret etti. Kaymakam Nazlı, Atakum ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunurken Başkan Şahin de ilçenin geleceğine yönelik projeleri anlattı.

“Atakum'da yeni bir dönem başlıyor”

Başkan Şahin ve beraberindekiler daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Atakum Müftüsü İsmail Keskin, Atakum Tarım ve Orman Müdürü Yener Günay, Atakum Tapu Müdürü Satılmış Köse ve İlçe Nüfus Müdürü Saliha Akman'ı da ziyaret etti. Atakum'un sadece Samsun'un değil Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve en gözde ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Şimdi bu güzide ilçenin önünde yepyeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemle birlikte Atakum'un son dönemlerde başlayan ve artan değişimi ve gelişimi hızlanarak devam edecek. Atakumlularla buluşan hizmetler, yatırımlar, projeler katlanarak artacak" dedi.

“Gücümüzü kardeşliğimizden alıyoruz”

Başkan Zihni Şahin, ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da el sıkıştı, sohbet etti. Vatandaşların yakın ilgisiyle karşılanan Başkan Şahin, "Biz gücümüzü kardeşliğimizden ve birliğimizden alıyoruz. Sıkılmadık el girilmedik gönül bırakmayana kadar çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.