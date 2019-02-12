Başkan Zihni Şahin'den 'interaktif' uygulama

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "İlçeyi birlikte yöneteceğiz dedik. İnteraktif uygulama ile Atakumluların görüşlerini alıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, seçim çalışmaları kapsamında açıkladığı, 'Atakum'u ilçe halkıyla yöneteceğiz' sözünü şimdiden hayata geçirdi. Başkan Zihni Şahin, başlattığı 'interaktif uygulama' ile Atakumluların görüşlerini alıyor.

Uluslararası marka şehir: Atakum

Atakum'u geleceğe taşıyacak birbirinden önemli proje ve yatırımlar için halkın görüşlerinin son derece önem taşıdığını belirten Başkan Zihni Şahin, "Bu hedef ve amaç doğrultusunda, Atakum'da her insanımıza dokunan, her hemşerimizin faydalanacağı, Atakumumuzu ulusal bir şehir olmaktan uluslararası marka bir şehir olmaya ulaştıracak projelerimiz hayata geçecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin şunları söyledi:

"Atakumumuzu uluslararası marka bir şehir haline getirecek vizyon projelerimiz hazır. Bunları halkımızla paylaşacağız. Bununla birlikte toplumumuzun her kesimine dokunacak, hayatını kolaylaştıracak ve katkı yapacak projelerimizi de hazırladık. Bunları da göreve gelir gelmez hemen hayata geçireceğiz. Atakum için hazırız ve hazırlıklıyız. Kaybedecek zamanımız yok. Bu projelerimizle öncelikle dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacağız, hayat standartlarını yükselteceğiz. İnsanımızı rahat ettireceğiz. Tüm Atakumlu hemşehrilerimizle beraber Atakum olarak uluslararası marka bir şehir haline geleceğiz. Halkımızla birlikte yönetim anlayışımızın ilk adımını da attık. Atakumlu hemşehrilerimize interaktif uygulama ile ulaştık. Halkımızın görüşlerini alıyoruz. Çok yoğun bir dönüş yaşanıyor. Uygulamamız şimdiden halktan büyük ilgi gördü. Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Söylediğimiz her şeyi hayata geçirmek arzusu ile halkımızla paylaşıyoruz."