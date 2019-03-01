Başkan Zihni Şahin'den mimarlık öğrencilerine: “Geleceğin şehirleri size emanet”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 'Mimarlık Günleri' etkinliğinde geleceğin mimarlarına seslendi. Şahin, "Kendini iyi yetiştirin. Ülkenin de, geleceğin şehirlerinin de mimarı sizsiniz" dedi.

Mimarlık Öğrencileri Derneği'nin Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Samsun Mimarlar Odası desteğiyle düzenlediği Mimarlık Günleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde başladı. 3 Mart'a kadar sürecek olan etkinliklerin ilk gününe katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Zihni Şahin, geleceğin mimarlarına seslendi.

Sözlerine, "Geleceğin mimarları olarak böyle bir program düzenlemeniz çok önemli" diyerek başlayan Zihni Şahin, şunları söyledi:

"Mesleğinizin önemine vurgu yapmış olup farkındalık yaratıyorsunuz Bu program ve panellerle de kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz. Mimarlık fakültesi öğrencilerimizin dernekleşerek sivil toplum hayatına atılması, sivil toplumun içinde olması ve güven kazanmaları açısından çok güzel bir gelişim. Böyle bir dernek olmasa bu programı yapmanız daha zor olurdu. Türkiye'de sivil topumun çok geliştiğini görüyoruz fakat öğrenci olarak erken yaşta bu cemiyete atılmak çok farklı bir şey. Hepinizi tebrik ediyorum. Sizlere şunu şiddetle öneriyorum; meslekte kendinizi iyi yetiştirin. Madem bu bölümü seçtiniz kendinizi bu alanda en iyi şekilde geliştirmeniz gerekir. Çünkü artık ülkenin iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacı var. Birçok fakülte ve öğrenci var fakat kim kendini iyi yetiştirmiş ve geliştirmişse onlar her zaman başarılı olacak. Bütün meslekler gelişmeye açık ama sizlerin direkt olarak gelişmeye açık bir meslekte olduğunuzu bilmenizi isterim. Ülkemizde geleceğin şehirlerinin kurulmasında sizler söz sahibi olacaksınız. Böylece Türkiye'mizin geleceğine de şekil verecek olan sizlersiniz."