Başkan Zihni Şahin'den Samsun polisine övgü

Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve bazı şube müdürlerinin ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da polisimiz, halkımızın huzuru ve güveni için gece-gündüz demeden çalışmaktadır" dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, beraberinde Özel Harekat Şube Müdürü Hüseyin Ekmekçi ve Lojistik Şube Müdürü Ertan Kartal ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin, Samsun polisinin, halkın huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai içerisinde olduğunu söyledi.

Samsun polis teşkilatına övgüler yağdıran Başkan Zihni Şahin, "Türk polisi gücünü halktan ve kanunlardan alır. Görevini yaparken bu nedenledir ki fedakarlıktan kaçınmaz, gerekirse canınız bile verir. Türk polisi her yerde olduğu gibi Samsun'da da halkımızın güvenini ve takdirini kazanmıştır" diye konuştu.

"Samsun'da polisimiz, halkımızın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor" diyen Başkan Zihni Şahin, Müdür Vedat Yavuz ve şube müdürlerine ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Şahin son olarak, "Bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimize de sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.