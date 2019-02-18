Başkan Zihni Şahin'den sosyal projeler

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, öğrenciler ve çalışanlar için "Mobil Çorba" servisleri, Kendi "İşini Kendin Gör Merkezleri", yaşlı ve engelliler için pazar servisleri, sosyal yardımlar için "ATAKART" uygulaması, okul öncesi eğitimi ve çocuk bakım üniteleri ile "Atakum Rehabilitasyon Merkezini (ATAREM)" halkın hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Atakum'u Atakum halkıyla birlikte yöneteceklerini söyleyen Zihni Şahin, "Bu anlayışımızın bir göstergesi olarak İnteraktif Uygulamayı hayata geçirdik. Bu uygulama ile Atakumlu hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz. Bu görüşleri dikkate alarak Atakum için çok önemli projeler hazırladık, hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Atakum'da her insana dokunan, her vatandaşın faydalanacağı projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Şahin, "Bu projeler, Atakum'u ulusal bir şehir olmaktan uluslararası marka bir şehir olmaya taşıyacak. Kültür ve sanat, gençlik ve spor, eğitim ve estetik, çevre ve sosyal hayat, turizm ve ulaşım, bilgi ve teknoloji, kadın ve çocuk, yaşlılar ve sağlık gibi bir çok alanda vizyon projelerimiz hazır. Bunları halkımızla paylaşacağız" diye konuştu.

Öğrenciler ve çalışanlar için Mobil Çorba

Sosyal belediyecilikte ilk adımı attıklarını açıklayan Başkan Zihni Şahin, "Özellikle öğrencilerimiz ve çalışanlarımızı düşünerek Mobil Çorba Servisi hizmetimizi kısmen başlattık. Böylece öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın güne daha iyi başlamasına katkı yapacağız. Sabah evinden çıkıp işe veya okula giden Atakumlular, hareketliliğin yoğun olduğu noktalara (yurt, tramvay durağı, pazar yeri vs.) kuracağımız mobil çorba servisi ile güne sıcacık duygularla başlayacaklar. Belediye başkanı seçilmemiz halinde bu uygulamayı ilçe geneline yayacağız" şeklinde konuştu.

'Kendi İşini Kendir Gör' merkezleri

Yine, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelere, 'Kendi İşini Kendin Gör' merkezleri kuracaklarını da duyuran Zihni Şahin, "Üniversite öğrencilerimizin yoğun olduğu bölgelerde kurulacak olan bu merkezlerde, gençlerimiz çamaşırlarını burada yıkayıp, kurutup, ütüleyebileceklerdir. Bu merkezlerden faydalanmak isteyenlere deterjan, yumuşatıcı gibi sarf malzemeleri verilecek. Tüm bu hizmetler ücretsiz olarak sunulacaktır” diye konuştu.

‘Atakum için hazırız ve hazırlıklıyız' diyen Başkan Zihni Şahin, diğer bazı sosyal belediyecilik projelerini ise şu şekilde açıkladı:

“Semt pazarlarında alışverişini yapan öncelikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm Atakumluların evlerine rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için semt pazarı servisleri hizmete konulacak.

ATAKART (Sosyal Yardım Projesi)

Atakum'da oturan ve ihtiyaç sahibi olanlar, kendilerine vereceğimiz bir kart ile hiç gücendirilmeden evlerinin acil ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Atakart projesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gereksinimlerinin karşılanması odağında, komşusu açken tok yatmayan toplum yapımıza uygun, modern bir yardım anlayışı barındırmaktadır.

Okul öncesi eğitim ve çocuk bakım üniteleri

Atakum'da şehrin muhtelif noktalarında kurulacak olan bu tesislerde, çalışan ya da çalışmayan ebeveynlerimizin bütün çocukları kaliteli, uygun, sağlıklı, nezih ortamlarda uzman çocuk gelişimcilerinin nezaretinde, geleceğimizin teminatı olan, en önemli varlığımız çocuklarımıza titizlikle hizmet vereceklerdir.

Atakum Rehabilitasyon Merkezi(ATAREM)

Bu merkezde özel eğitim alması gereken vatandaşlarımıza yönelik kültürel, sanatsal ve eğitsel etkinlikler düzenlenecek. ATAREM, özel eğitim ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını sağlayıp, üretken ve daha mutlu bireyler haline gelmeleri amacıyla kurulacaktır. Burada psikolog, sosyolog ve fizyoterapist gibi uzman ekipler görev yapacak ve güler yüzle hizmet vereceklerdir.

Hayat standardı yükselecek

Bu projelerimizle öncelikle dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacağız, hayat standartlarını yükselteceğiz. İnsanımızı rahat ettireceğiz. Ayrıca diğer vizyon projelerimizle tüm Atakumlu hemşerilerimizle beraber olarak uluslararası marka bir şehir haline geleceğiz."