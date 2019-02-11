Başkan Zihni Şahin'e görkemli karşılama

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum'un iki mahallesinde halkla kucaklaştı, ilçeye yönelik projelerini anlattı. Sevgi gösterileri ile karşılanan Şahin, Atakum'u, Atakumlularla birlikte yöneteceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, beraberinde AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve parti yöneticileri ile birlikte Kasnakçı Mermer Mahallesi'nde halkla buluştu. Sevgi gösterileri ve meşalelerle karşılanan Başkan Zihni Şahin, mahalle meydanında halka hitap etti. Şahin, "Öncelikle Atakumlu tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün Kasnakçımermer Mahallemizde olduğu gibi her mahallemizde, esnaflarımız, muhtarlarımız, hemşerilerimizi ve sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaretlerimizde insanlarımızın sevgi ve güven duygusunu görmekteyiz. Ben bu sevgi ve güvene kesinlikle layık olacağım. Katılımcı demokrasi ve birlikte yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Atakumumuzu her alanda Atakumlu hemşehrilerimile beraber yöneteceğiz” dedi.

“Atakum 'uluslararası marka şehir' olacak”

Atakum'un marka şehir olacağını vurgulayan Şahin, “Atakumumuz bugün güzeldir. Biz daha güzel bir Atakum için el birliği ve gönül birliği içerisinde çalışacağız. Atakumumuz için vizyonumuz uluslararası Atakum'a ulaşmaktır. Atakum, kültür, sanat, gençlik, çevre, ulaşım, turizm, otopark, mimari, estetik, sosyal alanlar, fiziki donatılar kısacası her alanda uluslararası marka bir şehir olacaktır. Atakum için bu vizyona ulaşacak potansiyellerimiz vardır. Bu potansiyeller Atakum'a aittir. Biz bu potansiyellerin tamamını yine Atakumlu hemşerilerimizle birlikte harekete geçireceğiz. Yeni dönemdeki belediyecilik anlayışımızı ve milletimize taahhütlerimizi 11 başlık altında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan halkımızla paylaştı. Yeni dönem Atakum'da belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği, Cumhur İttifakı ruhuna uygunluk ve birlikte yönetim olacaktır. Hedefimiz doğrultusunda şehrimiz için kendi coğrafyasına, iklimine, tabiatına, tarih ve insan dokusuna, büyüme alanlarına uygun gelişme modelleri hazırlayacağız. Atakum'da kadınlardan çocuklara, gençlerden yaşlılara, engellilerden sporculara kadar herkese dokunacak mekânlarla donatılmasını sağlayacağız. Bu mekanlar Atakumlu hemşerilerimizin olacaktır” diye konuştu.

“Hiç kimsenin endişesi olmasın”

Başkan Zihni Şahin, konuşmasının son bölümünde ise, "Halkımızın sorunlarını dinleyerek çözüm projelerini hazırlıyoruz. Profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Onlar öncelikleri tespit ederek bizim önümüze bir yol haritası çıkaracaklar. 31 Mart'ta sizlerin desteğiyle Atakum Belediye Başkanı seçildiğimizde sizlerin de istekleri doğrultusunda ortak akılla Atakum'u hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız. Bundan endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

Yanan sobanın ve sohbetin sıcaklığı

Başkan Zihni Şahin ve beraberindekiler, Kasnakçımermer Mahallesi'nin ardından Şenyurt Mahallesi'ni de ziyaret etti. Başkan Şahin, "Bir tarafta yanan sobanın sıcaklığı diğer tarafta da içten gerçekleştirdiğimiz sohbetin sıcaklığı birleşince çok güzel anlar yaşadık. Rabb'im samimiyetimizi, birlikteliğimizi daim kılsın. Bizlere güzel işler yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.