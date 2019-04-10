Başkan Zihni: “Samsun'a hizmet için çalıştık”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Tüm personelimiz ile birlikte mesai kavramı gözetmeden sadece Samsun'a hizmet için çalıştık" dedi.

Başkan Şahin, belediye personeline yönelik veda turlarını ilçe ziyaretleri ile sürdürdü. Görevi Mustafa Demir'e devredecek olan Başkan Şahin, hafta boyunca sırasıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, SAMULAŞ, SASKİ, Kültür Turizm AŞ, Makine İkmal Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı'na giderek personel ile vedalaştı.

Başkan Şahin helallik istedi

Son olarak Terme, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerine de giden Başkan Şahin, SASKİ ve Fen İşleri Müdürlüklerinde çalışan personeliyle buluştu. Çalışanlara burada da veda eden ve helallik isteyen Şahin, “Tüm çalışanlarımızla çok şükür koca 1 yılı geride bıraktık. Çalışanlarımız bana daima ilgi gösterdi, saygı duydu. Tüm personelimiz ile birlikte mesai kavramı gözetmeden sadece Samsun'a hizmet için çalıştık. Allah hepsinden razı olsun. İşçiye, emekçiye saygıyı, sevgiyi daima önde tutan bir anlayışa sahip oldum. Çünkü çalışanınıza, işçinize ne kadar saygı duyarsan ondan o kadar verim alırsın. Çalışanlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Siyaseten hiç bir adım atmadan onların haklarını korumaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur” dedi.

“Samsunspor hedeflerine ulaşacaktır”

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Samsun'un markası Samsunspor'un dev logosu, Batı Park'taki yerini aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Başkan Şahin, “Samsunumuzun en güzel yerlerinden biri olan Batı Park'ta şehrimizin markası Samsunsporumuzun logosunu Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Yılport Samsunsporumuz Samsunumuzla kenetlenmeye devam edecek ve hedeflerine inşallah ulaşacaktır. Fedakar taraftarımız ve Samsunumuz mutlu olacaktır" diye konuştu.

“Taraftarın bende hakkı büyük”

Sivil hayatında da gönülden Samsunspor taraftarı olarak Samsun ve Samsunspor'un yanında olacağını aktaran Başkan Şahin, “Bir kez daha Tüm taraftarlarımıza ve hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bana onur verdiniz. Mutlu ettiniz. Üzerimde emeğiniz ve hakkınız büyüktür. Kalben sevgilerimi sunuyor, Haklarınızı helal etmenizi saygılarımla rica ediyorum. Rabb'im sizlerden razı olsun. Başta Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere 17 ilçemizde belediye başkanlığına seçilen başkanlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Samsunumuzun daha güzel bir geleceğe ulaşacağını inanıyorum. Sevdamız Samsun, sevdamız Samsunspor” şeklinde konuştu.