Başkandan kadın çalışanlara çiçek

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe gelmesi nedeni ile erken kutlama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir kadın çalışanları bürolarında tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Özdemir, “Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Türk kadınını dünyada ilk kez seçme ve seçilme hakkın vererek onurlandırmıştır. Çalışma hayatında kadınlarımızın artması çalışma ortamlarının da seviyesini yükseltmekte. Bizler, cenneti annelerin ayağının altına seren bir dinin mensupları hem yönetimde hem de aile içerisindeki vakur duruşuyla örnek teşkil eden Hayme Anaların, yeri geldiğinde İstiklal Mücadelemizde eşsiz kahramanlıklar gösteren Nene Hatunların ve Kara Fatmaların torunlarıyız. Bizler 15 Temmuz'da kendi canlarından geçen analara ve bacılara sahip bir milletiz. Kendi kadim kültür ve medeniyetimizi ve yaşadığımız zamanı, sahip olduğumuz bu yüce mirasın, incelik ve feraseti çerçevesinde tefekkür ediyoruz. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımıza, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir belediye çalışanlara çiçek takdim etti.