Başkandan öğrencilere sürpriz

Liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar dileyen Başkan Demir, “Hayallerinize asla sınır koymayın” dedi.

Beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu'nu ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, lise sınavlarına hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine başarılar diledi.

Öğretmenlerle de sohbet eden Başkan Mustafa Demir, derslerine çok çalışmaları noktasında nasihatlerde bulundu. Eğitime olan desteklerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğinin altını çizen Başkan Demir, “Hayallerinize asla sınır koymayın. Sizin hayalleriniz bizim yarınlarımızı şekillendirecek. Sizler geleceğin Türkiye'sini inşa ederken biz de her türlü desteği vermek için yanınızda olacağız” diyerek şunları söyledi:

“Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleridir. Kendi duygu dünyalarına en uygun olanı seçip, ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmaları en büyük arzumuzdur.”