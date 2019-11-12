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Başkanlar mağaza açılışında

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstiklal Caddesi’nde bir mağazanın açılışına katıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın açılışına katıldı.


Samsun'da önemli markaların yer aldığı bir mağaza İstiklal (Çiftlik) Caddesi'nde hizmete açıldı. Ünlü giyim markalarının satışını gerçekleştiren mağazanın açılış kurdelesi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, MHP İl Başkanı Abdullah Karabıçak ve KA-DEF Genel Başkanı Bayram Erişgin tarafından kesildi.


Mağaza sahibi Emine Öngör, kıyafet sektöründe Samsun'a yeni bir tarz ve renk katacak olan mağazalarının açılışına katılan herkese teşekkür etti.

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