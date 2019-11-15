Başkanlardan Süleyman Soylu'ya ziyaret

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ettiler.

AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM'de ziyaret ederek Samsun ve ilçeleri için taleplerini ilettiler.

Görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretin kendileri adına olumlu geçtiğini belirterek, “Öncelikle Bakanımız Süleyman Soylu'ya nezaketi için teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz görüşmelerde milletvekillerimiz ve bizler tarafından ilimizin ve ilçelerimizin beklentilerini kendisine aktarma fırsatı bulduk. Havza için yapmayı planladığımız hükümet binası hakkında da kendisine bilgi verme fırsatı bulduk” dedi.

Heyet, ziyaretin anısına Bakan Soylu'ya Bandırma Vapuru maketi hediye etti.