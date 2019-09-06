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Başkasının hayvanlarını satıp parayla kaçtı

Samsun’da başkasının ahırındaki hayvanları göstererek satıp parasını alıp kaçtığı iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da başkasının ahırındaki hayvanları göstererek satıp parasını alıp kaçtığı iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başkasının ahırındaki büyükbaş hayvanları gösterdiği kişilere 22 bin 500 liraya satıp araçtan hayvanlarla ilgili evrak alma bahanesiyle aracına binip kaçtığı iddia edilen E.B.(26) araçla peşine düşen şahıslar tarafından yakalandı. E.B.'nin silah çekerek kendisini yakalayanların elinden kurtulduğu ileri sürüldü. E.B. daha sonra Tekkeköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. İfadesi alınan E.B., "gasp" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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