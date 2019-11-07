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Başsavcı Kılıç'a, kılıç hediye etti

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu makamında iadeyi ziyarette bulundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nu makamında iadeyi ziyarette bulundu.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Kurumlar arası iş birliğiyle hizmetlerimizi yürütmeye devam ediyoruz. 19 Mayıs Belediyesi olarak üzerimize düşen bir vazifede istişare içerisinde bulunmaya her zaman hazırız” dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Topaloğlu, kendisine kılıç hediye etti.

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