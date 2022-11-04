İhlas Haber Ajansı

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Bastığı tahta kırılan inşaat işçisi hastanelik oldu

Samsun’da inşaatta alçı çekerken bastığı tahta kırılan işçi 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Samsun'da inşaatta alçı çekerken bastığı tahta kırılan işçi 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatta merdiven duvarına alçı çeken işçilerden Berat D.(45), bastığı tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yüksekten düştü. Yaralanan Birol D. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olay yerinde incelemede bulundu.

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