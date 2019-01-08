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Batan gemide 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Karadeniz’de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2’sinin daha cesedine ulaşıldı.

Karadeniz'de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı.


Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Karadeniz'de batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2'sinin daha cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer 2 mürettebat için arama faaliyetleri devam etmektedir” denildi.


Geminin battığı 80 mil açıkta arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait 2 bot ve 1 helikopterle devam ediyor.


Gemiden dün 7 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

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