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Batan gemide kaybolan 4 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Karadeniz’de batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 mürettebatı arama çalışmasına devam ediyor.

Karadeniz'de batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 mürettebatı arama çalışmasına devam ediyor. Gece hava muhalefeti dolayısıyla ara verilen arama çalışmasına sabah 2 bot ve bir helikopter ile yeniden başlandı.


Rusya'nın Azov Limanı'ndan yüklediği 3 bin 300 ton kömürü Samsun'a getirmek üzere 13 kişilik mürettebatla hareket eden Panama bayraklı 8841644 IMO numaralı “Volga-Balt 214” isimli kuru yük gemisi, dün saat 07.40'ta Ana Arama Kurtarma Merkezine acil durum sinyali verdi. Acil durum sinyalinin ardından gemi, Samsun'a 80 mil (130 km) açıkta 5 metreyi bulan dalgalar nedeniyle gemi bölünerek Karadeniz'e gömüldü. Gemiden alınan sinyal üzerine harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, zorlu şartlarda verdikleri mücadele sonucu 7 kişiyi sağ kurtarmayı başarırken ekipler 2 kişinin ise cansız bedenine ulaştı. Sağ kurtarılan mürettebat ile 2 ceset, helikopterle Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Kurtarılan mürettebat Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Mürettebatın savcı tarafından da ifadeleri alındı.



4 mürettebata henüz ulaşılamadı


13 kişilik mürettebattan geriye kalan 4 kişiye ise henüz ulaşılamazken olayın üzerinden 1 gün geçmesine rağmen ekiplerce arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Volga Balt 214 isimli Panama Bayraklı gemisinde kayıp olanlar için arama ve kurtarma çalışmaları 2 bot ve 1 helikopterle devam etmektedir” denildi.



Mürettebatın kimlikleri


Kayıp mürettebat arasında gemi kaptanı Azerbaycan uyruklu İsmayilov Turbat (47) da yer alırken kurtarılan mürettebatın isimleri şöyle:


Sheycuk Stanislav (45), Herashchenko Oleh (30), İlchenko Yevhenli (21), Yatsenko Yevgen (58), Skachko Denys (30), Budko Tetiana (40) ve Milnichenko Pavlo (42). Bunların tamamı Ukrayna uyruklu.


Cesetlerine ulaşılan isimler şunlar:


İbrahimov Mammadali (41) (Azerbaycan) ve Bodnik Ruslan (31) (Ukrayna).


Kaybolan mürettebatın isimleri de şu şekilde:


Vyazovsky Rostyslav (38), Krepets Dmytro (32) (Ukrayna), Ovdiienko Volodymyr (22) (Ukrayna) ve gemi kaptanı İsmayilov Turbat (47) (Azerbaycan)

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