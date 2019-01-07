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Batan geminin ikinci kaptanı kurtarıldı

Karadeniz’de 80 mil açıkta batan Panama bandıralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı sağ olarak kurtarıldı.

Karadeniz'de 80 mil açıkta batan Panama bandıralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinin ikinci kaptanı sağ olarak kurtarıldı. Helikopterle Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen ikinci kaptan, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Samsun'a 80 mil(130 km) mesafede batan Panama bandıralı geminin ikinci kaptanı Ukrayna uyruklu Yatsenko Yevgen, ekiplerce kurtarılarak Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı helikopteri ile Samsun-Çarşamba Havaalanı'na getirildi. Yatsenko Yevgen, havaalanında 112 acil ambulans helikopterine alınarak buradan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İkinci kaptan hastanede tedavi altına alınırken 13 kişilik mürettebattan 1 kişinin cesedi de havaalanına getirildi. Gemiden, Sahil Güvenlik ekiplerince 7 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan 4 denizciyi arama çalışması ise devam ediyor.

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