Batı: “Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız”

Dr. Bekir Batı, “Ülkemizin bulunduğu konum çok önemli. Bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Mesleğimizi icra ederken de insanımızın menfaatlerini unutmamalıyız” dedi.

OMÜ Psikoloji Bölümü Psikoloji Topluluğu tarafından “100. Yıla Özel Psikoloji Günleri” etkinliği düzenlendi. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonunda gerçekleştirilen düzenlenen etkinliğe, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Bekir Batı'nın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Atatürk'ün Anadolu'da Kurtuluş Mücadele meşalesini yakmasının 100. yılına ithafen “19 Mayıs Anısına” adlı kısa bir film gösterimi gerçekleştirildi.

Ardından Psikoloji Topluluğu Başkanı Türkan Ceren Özer, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına ithafen düzenledikleri Psikoloji Günleri'ne katılımlarından dolayı davetlilere ve etkinliğin hazırlık aşamasından itibaren emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmasında, yapılan etkinliğin öğrenci topluluğu olarak artık gelenekselleşmeye başladığını ifade eden Psikoloji Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Murat Kurt, “Anlamı ve önemi büyük bir etkinlik ve bu etkinliğe katılımın giderek artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“İnsanların sorunları giderek artıyor ve karmaşıklaşıyor”

Sözlerine sempozyum ve kongrelerin önemine vurgu yaparak başlayan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, “Bilmek elbette güzel bir şey ama bilgiyi aktarmak ve paylaşmak daha da değerli. Özellikle öğrenci kongreleri, bilime önem verme ve bilimi paylaşma açısından son derece kıymetlidir” şeklinde konuştu.

‘İnsanı tanımak, anlamak' olarak tanımladığı psikolojinin çok değer verdiği bir bölüm olduğunu belirten Prof. Dr. Bekir Batı, sözlerine şöyle sürdürdü: “Süreç içerisinde insanların sorunları giderek artıyor ve karmaşıklaşıyor. Bu aynı zamanda biyolojik sorunlarla birlikte psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple insanlara verilecek desteği artırmakta fayda var. Bu bakımdan sizlere çok önemli görevler düşüyor. Görevlerinizi yerine getirirken okumak, öğrenmek yetişmek tek başına yeterli değil, bunu nerede ve nasıl kullandığınız çok önemli. Bu ülkenin bulunduğu konum çok önemli. Belki 300-500 yıldır milletler arası mücadele sürüyor. Sonuçta her millet kendi refahını artırmak için çalışıyor. Bu sebeple bu topraklarda var olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Nerden geldiğimizi nereye gideceğimizi bilmek zorundayız. Mesleğimizi icra ederken de insanımızın çıkarlarını, menfaatlerini unutmamalıyız.”

Üç gün sürecek kongrede önemli konular işlenecek

Üç gün sürecek kongrede ilk gün; Doç. Dr. Murat Kurt “Epilepsi Nöropsikolojisi”, Prof. Dr. Ömer Böke “Psikiyatrik Muayenede Konuşulmayanlar”, Psikolog Ömer Kınalı “Hipnoz Uygulamaları”, Klinik Psikolog Ersin Bayramkaya da “Psikolojik Travma ve İyileşme” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

İkinci günde ise Dr. Psikolog Şükriye Varol “Çocuklarla Ölümü Konuşmak”, Prof. Dr. Koray Karabekiroğlu “Çocuk Ergen Psikiyatrisinde Normal/Anormal Ayrımı”, Klinik Psikoloğu Dr. Serap Altekin “Travma Sahası Profesyonellerinde İkincil Travmatizasyon, Tükenmişlik ve Özbakım”,Psikolog Burhan Ergün “Cinsel İstismar Mağduru Çocuğa Yaklaşım ve Adli Süreç” konularında katılımcılara bilgiler verildi.

Son gün ise öğrencilerin çalışmalarından oluşan atölyeler ile etkinlik sona erecek.