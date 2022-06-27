Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 28 Haziran Salı günü için yapılan uyarıda, Batı Karadeniz ile Samsun-Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 28 Haziran için yapılan uyarıda, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

Bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.