İhlas Haber Ajansı

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Batı ve Orta Karadeniz, haftaya kar ve fırtınayla başlayacak

Meteoroloji 10.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, hafta başında Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı, denizde ise fırtına bekleniyor.


Bölge Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat Pazartesi günü Orta ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği, yer yer yoğun kar yağışı yaşanacağı belirtildi. Ayrıca yapılan deniz tahmininde ise salı gününe kadar 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.


Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur, Amasya, Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi, Samsun, Ordu ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.


Ayrıca 6 Şubat Pazartesi sabah saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

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