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Batıda kar, kuzeyde yalancı bahar

Batıda kar kendini gösterirken, Samsun’da ise hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Batıda kar kendini gösterirken, Samsun'da ise hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarların etkisiyle 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.


Samsun'da uzun yıllardır 14,4 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık değeri 2020 yılında 1,8 derece artarak 16,2 dereceye yükseldi, yağışlar ise yüzde 18 civarında düştü.


Hava sıcaklıkları hakkında bilgi veren Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahmin uzmanları, “Samsun ayın 28'inde 8 derece olacak. Samsun'da hava sıcaklıkları 29 Ocak'ta 11 derece, 30'unda 15 derece ve 31'inde de 19 dereceye kadar çıkacak. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda bir artış trendi var. Bu sıcaklık artışının sebebi; güneyli rüzgarların bölgemizde etkili olması. Mevsim normallerine göre son 30 yılda Ocak ayında en yüksek 24 derece ölçülmüş. 31 Ocak 2001'de hava sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselmiş. Samsun için Ocak ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 10,9 olarak ölçülmüş, normal sıcaklık olarak ise 7,2'dir. En yüksek sıcaklık denilen kavram; gün içerisinde ölçülen en yüksek sıcaklık değeridir. Ortalama sıcaklık ise gece-gündüz ortalamasıdır” ifadelerini kullandılar.


Samsun'da hava sıcaklıklarının 28 Ocak Perşembe gününden itibaren kademeli olarak artarak, 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

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