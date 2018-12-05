Batman şehidinin adı İlkadım'da yaşayacak

İlkadım Belediyesi Meclisi, Batman'da şehit düşen Samsunlu J. Uzm. Onb. Adem Güven'in adının parka verilmesi için oy birliği ile karar aldı.

İlkadım Belediye Meclisi Aralık Ayı 5. Dönem 11. Toplantı 18. Birleşimine ait toplantısını gerçekleştirirken anlamlı bir kararı oy birliği ile aldı. 31 Ağustos 2018'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Samsun Salıpazarı nüfusuna kayıtlı Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in ismi, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin de izninin alınması ile meclise sunulan teklifle Kışla Mahallesi'nde yapımı yeni tamamlanan parka verildi.

“Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz”

Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in ailesi ile yakından ilgilenen Başkan Erdoğan Tok, “Şehitlerimizin bizlere bıraktıkları en büyük emanet vatandır. Ancak aileleri de bizler için birer emanettir. Bu nedenle kıymetli emanetlerine sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin acısını hepimiz yüreklerimizde hissediyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim” diye konuştu.

Şehitlerimiz olmasaydı böyle huzur içerisinde yaşayamazdık diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Şehitlerimizin hakkını ne yaparsak yapalı ödeyemeyiz. Bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz sonsuza dek bu bayrağı dalgalandıracaktır. Bu duygularla İlkadımlı evladımız Adem Güven'e vefamızı göstermek adına Kışla Mahallemizde yeni yaptığımız parkımıza adını vermek istedik. Meclis üyelerimizin de oy birliği ile aldığı kararla artık şehidimizin adı İlkadım'da yaşayacak. O parkta oynayarak büyüyen evlatlarımızda şehitlik mertebesini ve vatan sevgisini ağabeyleri Adem kardeşimizin ismi ile öğrenmiş olacaklar. Bu anlamlı karar için meclisimizin kıymetli üyelerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Şehit j. Uzm. Onb. Adem güven

Batman Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli olan Samsun'un Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, 25 yaşında şehit düşmüştü. İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde ikamet eden şehit, şehit düştüğü sırada sözlüydü. Dört kardeşten 2.si olan Adem Güven, Batman'ın Kozluk ilçesi Kumlupınar köyü Kocabaş mezrası yakınlarında PKK'lı bir grupla girilen çatışmada şehit düşmüştü.