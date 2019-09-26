Bavulda biriken türküler “Seyyah” ile sahnede

Dünya prömiyeri Samsun'da yapılacak “Seyyah” adlı anlatımlı konser, 28 Eylül Cumartesi akşamı seyirci ile buluşturulmaya hazırlanıyor.

Türkülerin özgün yapılar korunarak modern bir sentezle seslendirilecek “Seyyah” adlı anlatımlı konserin müzik düzenlemeleri ve aranjmanı Onur Altıparmak'a, librettosu ve rejisi Burak Ölmez'e ait. Eserin koreografisini İ. Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yapıyor.

Tek bölümden oluşan “Seyyah” konserinde solistlere Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve bale sanatçıları Hakan Aydemir ve Sıla Aşık eşlik ediyor. Sopranolar; Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, Tenorlar; Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koro Sanatçısı Tuğba Akatay'ın solist olarak yer alacağı konserde seslendirilecek türkülere dair detayları, anlatıcı Eray Dönmez seyirciler ile paylaşacak.

Seyyah; büyük bir coğrafyaya yayılan ve dilden dile gezen türküleri, elinde bavulu ve biriktirdiği hikayeleri ile teker teker önümüze sererken seyircilere duygusal anlar yaşatacak.

“Seyyah” adlı anlatımlı konserin dünya prömiyeri 28 Eylül Cumartesi, ikinci temsili ise 30 Eylül 2019 Pazartesi günü Aydın Gün Salonunda saat 20.00'de gerçekleşecektir.