Bayan Demirtaş: “İhtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam edecek”

Adalet Mahallesi'nde ikamet eden kadınları misafir eden İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, ihtiyaç sahiplerine yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Konuşmasına Kadın Koordinasyon Merkezinin faaliyetlerini anlatarak başlayan Başkan Lütfiye Demirtaş,30'a yakın gönüllü üye ile birlikte çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Samsun'da ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırma noktasında veren el ile alan eli buluşturan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, sosyal sorumluluk alnındaki yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Belirlenen program dahilinde İlkadım ilçe genelindeki mahalle sakinlerini misafir eden Bayan Demirtaş, Adalet Mahallesi sakinlerini Kadın Koordinasyon Merkezi Toplantı ve Sohbet Evinde ağırladı.

“Gönül bağlarını güçlendirecek bir adım attık”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın katılım sağladığı programda bu mahalleye yönelik sorunlar tartışıldı. Sosyal projelerle toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı ve gönül birlikteliğini sağlamayı amaçladıklarını mahalle sakinlerine ifade eden Başkan Demirtaş, “İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitelerine değer katmak bizim önceliklerimiz arasındadır. Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle toplumun her kesimine ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç fazlası eşyaları, bir başka kardeşimiz için önemli bir ihtiyaç olabilir. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz ‘Hayır Çarşısı' ile biz bu şehirde geniş kitlelerle gönül bağlarını güçlendirmek için güzel bir adım attık. İnanıyorum ki hemşehrilerimiz de destekleriyle bu kardeşlik köprüsünde yerlerini alacaklar” dedi.

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayata tutunduğu yardım eli olduk”

Yaklaşık 7 aylık bir sürede 135 hayırsever vatandaşın Kadın Koordinasyon Merkezine bağışta bulunduğunu dile getiren Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş, bağışlanan bu yardımlarla İlkadım'da ihtiyaç sahibi vatandaşların hayata tutunma noktasında yardım eli olduklarını vurguladı. Bayan Demirtaş, “Ulaştırılan yardımlarda bizzat yer alıyorum. Evleri, gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte kendi elimizle yerleştiriyoruz” dedi.

Kadın Koordinasyon Merkezinin vatandaşlara hizmet için her zaman hazır olduğunu kaydeden Lütfiye Demirtaş, “Giyimden beyaz eşyaya, mobilyadan gıdaya ihtiyaç sahibi ailelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek geniş ürün yelpazesiyle şehirde kardeşlik köprüleri kuran Hayır Çarşısıyla ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda yiyecek ve içecek ikramının ardından kadınlara, İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Hayır Çarşısı gezdirildi.