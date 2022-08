Bayram Bektaş: "Eyüpspor'u en iyi şekilde analiz ediyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "İlk engeli aştık. Bu hafta mücadele edeceğimiz Eyüpspor'u en iyi şekilde analiz ediyoruz. İnşallah o maçı da geçip böyle her hafta yolumuza devam ederiz" dedi.

Bayram Bektaş ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk olarak Altay maçını değerlendiren Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Güzel bir hafta geçirdik. İnşallah devamı gelir. Altay deplasmanı tahmin edildiğinden zor bir deplasmandı. Çünkü sadece savunma kurgusu ile oynamaya çalışan bir rakip. Dolayısıyla böyle rakipleri geçmek çok zor oluyor. Allah'a şükür hem takım halinde hem de bireysel yeteneğe dayalı savunma hattını geçebildik. Pozisyona girdik. Önemli olan gol yemeden böyle maçları bitirmektir. 2-0 bizim için iyi bir skordur. İlk engeli aştık. Bu hafta Eyüpspor var. Eyüpspor'un hem camia olarak hem de analiz verileri bize geliyor. En iyi şekilde onları analiz ediyoruz. Antrenmanlarımızı şekillendirip, en iyi şekilde de Eyüpspor maçına da hazırlanacağız. İnşallah o maçı da geçip böyle her hafta yolumuza devam ederiz. Takım her geçen gün birbirine daha da çok alışıyor. İnanılmaz bir dostluk ve coşku var. Bunu saha içerisinde golü atınca da görüyorsunuz. Bizi bu çok mutlu ediyor. Aile ve birliktelik oldu. Futbolcuların birbiri ile uyumu çok güzel. İnşallah her hafta böyle olur skora da yansır. Biz de taraftarımızı, camiamızı mutlu ederiz” diye konuştu.

Sahada Samsunspor'a yakışır mücadeleyi verdikten sonra herkesle mücadele edebileceklerini belirten Bayram Bektaş, “Biz rakibimizi tanıyoruz. Çoğu benim eski öğrencim. Yani gelenler Süper Lig'den bilindik oyuncular. Burada önemli olan oyun kurgusu nedir, nasıl oynayacak? Tüm veriler geliyor. Yaptığı hücumlar varyasyonları nedir? Bunları da biz analiz ediyoruz. Biz sahada Samsunspor'a bu kadroya yakışan mücadeleyi verdikten sonra herkesle mücadele ederiz, her maçı da kazanırız. Mücadele etmezsen, rakip senden daha fazla koşarsa, kazanma şansın azalıyor. Her parametreyi hesap etmek lazım. Her geçen gün oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Oyuncularımızda birbirlerini daha iyi tanıyacak. Kendi bireysel potansiyelini, neler yapabileceğini bilecek. Ezbere oynayacak. Büyük takımlar 10 senedir aynı isimlerle oynayınca herkes birbirini biliyor. Bizim takımda daha yeni yeni tanıyor. Bizde üstüne koyarak, inşallah camiayı mutlu edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, "Gidecek oyuncuların hepsi şuanda kendilerine zaten takım bakıyorlar. Günün sonunda gideceklerini tahmin ediyoruz. Çünkü bir sene futbol oynamamak onlar için zor olur. Bateu'yu gönderdik. Tomane, Çinari, Diomande ve Bah var. Bir ay içerisinde bu arkadaşlar takım bulacaklardır. Oyuncuları alırken kadro mühendisliği yapıyoruz. Orta sahada alternatifimiz var. Stopere düşünmüyoruz. Olur da çok iyi bir fırsat transferimiz olursa 6 ve 8 numaraya transfer yapabiliriz. Onun dışında transfer düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.