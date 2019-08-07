Bayram öncesi kurbanlık hareketliliği

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık almak için pazar yerlerine giderek bütçelerine uygun kurbanlıkları almak için satıcılar ile pazarlık yapıyor.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık alma telaşı yaşıyor. Çarşamba Kapalı Hayvan Pazarındaki büyük ve küçükbaş hayvanları gören vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için yoğun pazarlığa tutuşuyorlar. Pazar yerine gösterilen ilginin yerinde olduğunu söyleyen kurbanlık satıcıları, Kurban Bayramı'na 1-2 gün kala bu yoğunluğun daha da artacağını tahmin ettiklerini dile getirdiler.