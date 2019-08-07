İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayram öncesi kurbanlık hareketliliği

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık almak için pazar yerlerine giderek bütçelerine uygun kurbanlıkları almak için satıcılar ile pazarlık yapıyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar, kurbanlık almak için pazar yerlerine giderek bütçelerine uygun kurbanlıkları almak için satıcılar ile pazarlık yapıyor.


Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık alma telaşı yaşıyor. Çarşamba Kapalı Hayvan Pazarındaki büyük ve küçükbaş hayvanları gören vatandaşlar, bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için yoğun pazarlığa tutuşuyorlar. Pazar yerine gösterilen ilginin yerinde olduğunu söyleyen kurbanlık satıcıları, Kurban Bayramı'na 1-2 gün kala bu yoğunluğun daha da artacağını tahmin ettiklerini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.