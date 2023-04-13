Bayram öncesi pasta ve tatlı imalathanelerine denetim

Samsun'un İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fırın, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri ilçe halkının sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için rutin denetimlerini Ramazan ayında yoğunlaştırdı. Ekipler, işletmelerde genel hijyen ve gramaj kontrolleri yaparken üretimde kullanılan gıda maddelerinin sağlığa ve kurallara uygun olup olmadığını denetledi. İşletmelerin ruhsat ve vergi levhası kontrolleri de yapıldı. Bazı işletmelere tespit edilen eksiklikleri gidermeleri konusunda uyarılarda bulunulurken, kurallara uyan işletmelere ise teşekkür edildi.

“Yaklaşan bayram denetimlerin önemini arttırdı”

İlçede yapılan gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Halkımızın sağlığına tehdit unsuru oluşturan her türlü unsurun önüne geçmek için taviz vermeden denetimlerimizi sürdürüyoruz. Hele de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bu denetimlerin önemini daha da arttırdı. Bundan sonrada denetimlerimizi daha sıklaştırarak haftalık değil günlük olarak devam edeceğiz. Bu konuda başarılı çalışmalar yapan zabıta müdürlüğü ekiplerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.