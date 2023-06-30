Bayram ziyaretine giden polis ve ailesi kazada yaralandı

Samsun'da otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, bayram ziyaretine giden polis ve eşi ile kızı yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Yasin A. idaresindeki 55 AHY 840 plakalı otomobil, Samsun'dan Yozgat'a bayram ziyaretine giderken kavşakta kontrolsüz olarak yola çıkan Ahmet Ç. yönetimindeki 55 BCH 12 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada polis memuru Yasin A., eşi Nurcan A. ile kızları Nehir A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.