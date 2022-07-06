Bayramda 5 ilde kesintisiz enerji için tedbirler alındı

YEDAŞ; Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta Kurban Bayramı tatilinde arıza ve kesintilerin anında tespiti ve hızlı müdahale için ek tedbirler aldı.

3 milyondan fazla müşterinin daha huzurlu, keyifli bir bayram geçirmesi amacıyla tatil boyunca hem ekip ve araçları ile sahada olacak hem de şebeke yönetim merkezinden izleme sistemleri ile sahayı uzaktan kontrol ederek, en yakın ekiple zamanında müdahale sağlayacak. Bu sebeple çağrı merkezi ve şebeke yönetim merkezi vardiya planlarını bayrama göre düzenledi. Ekip ve ekipmanlarını hazırladı. Ayrıca müşterilerin arıza, sokak aydınlatma, elektrik kesintisi, kaçak elektrik kullanımı gibi şikayet ve taleplerini anında alarak ilgili ekiplere yönlendirecek. Yatırım planlamaları kapsamında bakım onarım çalışmaları ile şebekenin yenilenmesi, yeni enerji tesislerinin devreye alınması amacıyla yapılan planlı elektrik kesintilerine bayram boyunca ara verecek.

“Görevimizin başındayız”

Müşterilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden YEDAŞ Dağıtım Direktörü Yunus Emre Bilgi, “Bayram süresi boyunca ilave tedbirleri alarak vatandaşın daha huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi, tedarik sürekliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Günlük hayatta kullandığımız pek çok araç gereç elektrikle çalışıyor. Bu sebeple Kurban Bayramı öncesinde, şebeke yapısının ve dağıtım binalarının bakım onarım çalışmalarını yaptık. Müşterilerimize bayramda da sürekli elektrik enerjisi sunmak için saha, çağrı merkezi, şebeke yönetim merkezi çalışanlarımızla 7 gün 24 saat görev başında olacağız. İzleme sistemleri, çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan mübarek kurban bayramını kutlar, herkesin huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini dilerim” dedi.