Bayramda aşırı tatlı tüketimine dikkat

Aşırı tatlı tüketimi, yetişkinler için kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde özellikle risklidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Sena Pekşen bayramda tatlı tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Hastalığı olanlar aşırıya kaçmamalı

Dyt. Pekşen, “Bayramlar aile bireylerinin bir araya geldiği, en güzel yemeklerin bayram boyunca sofralardan eksik olmadığı günlerdir. Kalabalık bayram sofralarında sohbetle birlikte tüketilen yemekler, lezzetinden ötürü hayır denilemeyen tatlılar gün sonunda aşırıya kaçabilir. Aşırı tatlı tüketimi, yetişkinler için kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilerde özellikle risklidir. Aynı zamanda bu dönemde çocuklara sunulan çikolata ve tatlının fazla olması, çocuklarda ishale, kusmaya neden olabilmekte ve doygunluk hissi nedeniyle ana öğün tüketimini kısıtlayarak sağlıklı yemeklerin tüketilmemesine neden olmaktadır. Bu nedenle özellikle çocuklarda tatlı tüketimi olacak ise ana yemekten sonra tüketilmeli ve daha çok meyve tatlıları, dondurma ve puding gibi hafif tatlılar tercih edilmelidir” diye konuştu.

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli

Bayram ziyaretleri nedeniyle yemek saatlerinin, ana ve ara öğünlerinin düzeninin bozulabileceğini vurgulayan Dyt. Pekşen, “İştahınızı kontrol etmek için, ziyaretlere giderken çok aç olmamaya dikkat edin. Aç karnınıza tüketilen tatlı kana hızlı karıştığı için kan şekerinin hızla yükselmesine neden olur. Bayramlardaki en büyük gelenek tatlı olarak şerbetli ve şeker miktarı yüksek olan baklava ve türevi tatlıların ikram edilmesidir. Misafir ağırlayacaksanız gelen misafirlerinize kendi tatlılarınızı yapabilirsiniz. Evde yapılan yiyecekler, dışarıdan hazır alınan yiyeceklere göre daha sağlıklı olmaktadır. Ağır tatlılar yerine meyve, dondurma; şerbetli yerine sütlü tatlılar, şeker yerine kuru meyveleri ikram edebilirsiniz. Kuru meyvelerinizi ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerle süsleyip vitamin- mineral içeriği yüksek, besleyici ikramlar hazırlayabilirsiniz. Sütlaç, puding, kazandibi, tavukgöğsü ve benzeri tatlılar iyi bir tercih olacaktır” şeklinde konuştu.

Kahvaltıda tatlı tercih edilmeyebilir

Kahvaltıda tatlı tüketiminden uzak durabileceğine değinen Dyt. Pekşen, “Gün içerisinde tatlı tüketeceğiniz için kahvaltılarda pekmez, bal, kaymak, reçel gibi tatlı ürünlerden kaçınabilirsiniz. Tatlı- şekerlemelerle öğün geçiştirilmemeye dikkat edilmelidir. Günde en az 30-45 dakika düzenli fiziksel aktivite yapmaya özen gösteriniz. Kısa mesafe ev ziyaretlerini yürüyerek gerçekleştirebilir, asansör yerine merdivenleri tercih edebilirsiniz. Yeterli ve dengeli beslenme hayatın her döneminde önemli olduğu gibi Ramazan Bayramında da büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.