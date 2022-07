Bayramda diş çürümesine karşı 'peynir' önerisi

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Tabibi Ali Şener, Kurban Bayramı ziyaretlerinde artacak şeker kullanımı sonrasında misafirlikte dişlerini fırçalayamayacakların, diş çürümesini önlemek için uzun bir süre 'beyaz peynir' çiğnemesi gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla uyarılarda bulunan Medicana İntarnational Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ali Şener, bayramda ve ziyaretlerde artacak et ve şeker tüketiminin ardından ağız ve diş sağlığının korunması için yapılması gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

“Şeker tüketimi sonrası dişlerini fırçalayamayanlar beyaz peynir çiğnemeli”

Şekerli gıda tüketiminin ardından mutlaka diş fırçalanması, eğer diş fırçalama imkanı yoksa beyaz peynir çiğnenmesi önerisinde bulunan Dt. Ali Şener, “Şeker, diş çürümesine etki eden bir madde. Şekerli gıdalar yedikten sonra mutlaka diş fırçalamayı öneriyoruz. Bayram ziyaretinde misafirliklerde diş fırçalama imkanı olmayabilir. Ağzımızı bir süre suyla çalkalamak veya uzun bir beyaz peynir çiğnemek ağızdaki asidik ortamı nötralize (etkisizleştirmek) edebilir. Bunların dışında kahvaltı sonrası ve gece yatamadan önce günde 2 defa diş fırçalamayı mutlaka öneriyoruz. Diş kaybı çok önemli bir konu. Dişte hassasiyet başladığında, soğuk bir şey içildiğinde sızlayan dişi erken müdahale ile dolguyla kurtarabilecekken, ihmal edersek çürük ilerliyor ve sinirlere kadar ulaşıyor. Bu sefer ya kanal tedavisi ya da dişi çekmek zorundayız. Diş çekimi de diş kaybı demektir. Kaybolan dişin yerine de implant ya da sabit protez mi yapılacak bunların hepsi artı maliyet olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kürdan yerine diş ipi

Hekimler olarak kürdan kullanımına kesinlikle karşı olduklarını ifade eden Ali Şener, “Kurban Bayramı'nda et ve şeker tüketimi toplumun tüm kesiminde artacak. Et, lifli bir gıda olduğu için dişlerin arasına sıkışma ihtimali çok yüksek. Bu da hem diş ağrısı hem de diş etlerinde iltihaplanmaya yol açabilir. Böyle bir durumda kürdan kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Diş ipi kullanılması ağız ve diş sağlığı açısından daha faydalı. Çünkü kürdan diş etine değdiğinde bir travma oluşturuyor. Öte yandan ette kemik parçası varsa sert bir ısırık ile dişlerde kırılmaya yol açabilir. Et yemeden önce buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Sindirim ağızda başlıyor. Besinler ilk ağızda yeterli bir şekilde çiğnenirse midenin görevini azaltıyoruz. Eti 1-2 çiğneyip yutmak mideye ekstra bir yük oluşturacağından mide ağrıları da oluşturabilir” diye konuştu.

Diş Hekimi Şener ayrıca ağız ve diş sağlığının korunması için şu uyarılarda bulundu:

“Ağrı ve hassasiyet hasta ve bizim için güzel bir belirti. Hasta, ağrı ya da hassasiyet duyduğunda hemen diş hekimine gitmeli ve tedaviye başlamalı. Aksi takdirde geç kalındığında diş kaybına neden olan sonuçlar ortaya çıkabilir.”