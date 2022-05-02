'Bayramda öğünleri baklava ve börekle geçiştirmek açlığı artırıyor'

Sindirim problemlerine de yol açar. Bu nedenle bayram menüleri sadece baklava ve börekle geçiştirilmemelidir” dedi.

Ramazan ayının sonlanması ile tüketilecek yiyeceklerin miktarının aniden artırılmaması gerektiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Diyetisyen Hilal Yazıcı, Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

“Hafif bir kahvaltı ile güne başlayın”

Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlanmasının daha iyi olacağını söyleyen Dyt. Hilal Yazıcı, “Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler tercih etmek yerine domates, salatalık, maydanoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis gibi yağlı besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir” şeklinde konuştu.

“Küçük porsiyonlar tercih edin”

Hamur işi ve tatlı tüketimine dikkat çeken Dyt. Yazıcı, “Bayram ziyaretlerinde ikram edilen tatlı ve börekler öğün olarak kabul edilmemelidir. Daha hızlı acıkmaya, daha fazla kalori ve şeker alımına sebep olurlar. Ayrıca sindirim problemlerine de neden olacağı için öğünler baklava ve börekle geçiştirilmemelidir. Ziyaret öncesi ana öğün vakti gelmişse hafif bir yemek yenilmelidir. Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonları mümkün olduğunca küçük tercih edilmelidir. Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.

Aşırı çay ve kahve tüketimi rahatsızlıklara neden olabilir

Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen Yazıcı, “Aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 litre su tüketimi önem kazanmaktadır. Bayramda alınan enerjiyle, harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır” açıklamasında bulundu.