Bayramda özgürce yemek

Diyetisyen Aysun İpek, Ramazan Bayramı'nda doğru beslenme hakkında bilgilendirdi.

İpek, “Ramazan ayı boyunca devam eden 2 öğün beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçişte yeme davranışlarının kontrol altında tutulması gerekir. Özellikle öğünleri azar azar arttırmak gerekirken bayram geleneklerinin önemli parçası olan tatlılar, hamur işi gıdalar ve yemekler ile birlikte öğün içeriğinin artması kaçınılmazdır. Öğün sayısı da kontrol altına alınmayıp sık sık yemek yendiğinde artık bayram sevinçlerinin yerini mide bağırsak problemleri ve ağrılı geçen günler alacaktır. Bazı beslenme yaklaşımlarını dikkate alarak bu sorunları yaşamadan ve istediklerinizi yiyerek bayramı sağlıkla, keyifle tamamlayabilirsiniz” dedi.

Bayram sabahı kahvaltısında özgürlük

Ramazan sonrası kahvaltı konusunda bilgi veren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Dyt.Aysun İpek, “Ramazan ayında en çok özlenen kahvaltı öğünüdür. Bu da bayram sabahı masasında porsiyon kontrolünde zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Burada katı bir uygulamaya gitmektense öncelikle yemekleri yavaş yemeye, iyi çiğnemeye özen göstermek gerekir. Bunun yansıra yemekten hemen sonra aşırı su tüketiminden, meyve veya tatlıdan uzak durmak yeterli olacaktır” diye konuştu.

Tatlı bir mesele

Aysun İpek, “Bayramın vazgeçilmez tercihi şerbetli tatlılar miktarı abartıldığı takdirde sadece kısa sürede kilo alımına değil, mide yanmaları, reflü, gastrit, kabızlık problemlerine yol açabilir. Tatlı ayrı bir öğün olarak aç karna tercih edilmelidir. Tatlı tüketiminizi hava kararmadan önce bitirin akşam yemeğinin hafif olmasına özen gösterin. Örneğin; ekmek ve pilav grubu tercih etmeyin” şeklinde konuştu.

Basit öğün düzeni

Öğünler hakkında konuşan Aysun İpek, “Ramazan beslenmesinden klasik günlük beslenmeye geçerken dikkat edilmesi gereken ilk nokta bir anda ana yemek sayısının arttırılmamasıdır. Sahur ve iftar gibi kahvaltı ve akşam yemeği olacak şekilde 1 hafta 10 gün süreyle 2 ana yemek 2 ara öğün düzeni ile beslenmeye özen gösterilmelidir. Bayramda öğün planlaması kahvaltı ardından 2,5-3 saat sonra ara öğün (bayram tatlısı), akşam yemeği (hafif) ve uyumadan 2 saat önce ara öğün şeklinde planlanmalıdır” bilgilerini verdi.

Susuzlukla açlığı karıştırmayın

Su içmenin önemine dikkat çeken İpek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yemek yemeye duyulan özlem ile sürekli yemek yeme eğilimi su tüketimini geri planda bırakabilir. Ayrıca suyun eksikliğinden doğan susuzluk sinyali beyinde açlıkmış gibi hissedilebilir ve yiyeceklerin aşırı tüketimine neden olabilir. Günde yaklaşık 2,5 lt su, yemeklerden 15 dk önce ve yemeklerden 1 saat sonra olacak şekilde tüketilmelidir.”