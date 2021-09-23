Neşe Birinci, annenin bebeğine verebileceği en güzel, en büyük hediyenin ‘anne sütü' olduğunu belirterek, "1 yaşına kadar bebeğin beslenmesinde ana besin anne sütüdür. Bir yaşına kadar bebeğimize tuz şeker bal yumurta beyazı bunları vermiyoruz” dedi.

Anne sütünün bebeğin sağlıklı gelişmesi için ‘eşsiz bir besin' olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Neşe Birinci, "Bebeğimizi ilk altı ay anne sütü ile besliyoruz. Anne sütüyle beslenmeye en az iki yaşına kadar devam ediyoruz. Çünkü annenin bebeğine verebileceği en güzel, en büyük hediye anne sütüdür. Bu nedenle bebeğimizi öncelikle anne sütüyle beslemeye devam ediyoruz. 6. ayından sonra ek gıdalara geçiyoruz. Öncesinde bazen anneanneler, babaanneler bebek ağlıyor diye aç olduklarını zannederek mamaya başlayabiliyorlar. Ama bizim için en önemli gösterge bebeğin tartı alımıdır” diye konuştu.

Kilo alımı yeterli olan yani günde 20-30 gram kilo alan bebeklerin kilo alımının yeterli olduğunu ve bunun anne sütünün bebeğe yetiyor anlamına geldiğini vurgulayan Dr. Birinci, “Zaten her annenin sütü bebeğine, annede çok ciddi bir problem olmadığı sürece yeterlidir. Bebeğin 6. ayından sonra anne sütünün yanına tamamlayıcı gıdalara geçiyoruz. 1 yaşına kadar bebeğin beslenmesinde ana besin anne sütüdür. Diğer ek besinler sadece çeşitli gıdalarla bebeği tanıştırmak tattırmak amaçlı verilmektedir” şeklinde konuştu.

“Bebeğinize bu besinleri vermeyin”

“Bebeğinize bu besinleri vermeyin” diyen Dr. Birinci, şunları söyledi:

“Ek gıdaya geçişte anneler mutlaka sakin olmalı acele etmemeli önce bir tatlı kaşığı ile tadımlık başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş artırıyoruz. Çeşitli gıdaları 1 yaşına kadar bebeğimizle tanıştırmalıyız. Yalnız bir yaşına kadar bebeğimize tuz şeker bal yumurta beyazı bunları vermiyoruz. Bir yaşından sonra tuz ve şekeri az miktarda kullanıyoruz. Bebeğinizi güle güle büyütmenizi diliyoruz.”